На выборах президента Австрии побеждает Александер Ван дер Беллен

Как передает Deutsche Welle, его оппонент правопопулист Норберт Хофер уже признал поражение и поздравил Ван дер Беллена.

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По данным предварительного подсчета, проведенного институтом SORA по заказу телеканала ORF, Ван дер Беллен набирает 53,6% голосов против 46,4% у представителя Австрийской партии свободы, правопопулиста Хофера. Первые результаты голосования показывают, что Ван дер Беллен смог прибавить в поддержке по сравнению с предыдущим голосованием.

Данные предварительного подсчета учитывают и прогноз результатов голосования по почте. Голоса по почте посчитают 5 декабря. Во втором туре, результаты которого отменили, Ван дер Беллен в голосовании по почте набрал заметно больше голосов своего оппонента, что позволило ему опередить Хофера.

Как сообщалось, первый тур президентских выборов в Австрии состоялся в апреле 2016 года, и в нем принимали участие шесть кандидатов. Хофер тогда победил, набрав 36% голосов, Ван дер Беллен занял второе место.

За месяц состоялся второй тур, и тогда победу одержал Ван дер Беллен, опередив Хофера на почти 31 тыс. голосов. Однако результаты голосования были оспорены из-за нарушения и аннулированы Конституционным судом Австрии.