В Финляндии застрелили мэра города возле границы с РФ и двух журналисток - СМИ

В полиции Финляндии сообщили, что 23-летний стрелок задержан и допрошен, однако его мотивы пока неизвестны. Об этом пишет Deutsche Welle.

Следователи сообщили, что винтовка, из которой застрелили трех женщин, была официально зарегистрирована, но не принадлежала преступнику.

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По данным агентства Reuters, задержан мужчина, который сдался без сопротивления, ранее он был судим.

Выстрелов было сделано около пяти. "Похоже, что жертвы были выбраны случайно", - сказал на пресс-конференции представитель следствия Саку Тієлінен.

Городок Иматра с населением почти 28,5 тыс. человек находится за 230 км от Хельсинки и в 210 км от Санкт-Петербурга. Ближайший российский город Святогорск расположен в 7 км от него. Из 5,4 млн жителей Финляндии 650 тыс. официально владеют оружием.