Масштабное ДТП в России: погибли 12 человек, 10 из них – дети

Как сообщили в Следственном комитете РФ, по предварительным данным, сегодня около 16 часов по местному времени на 926 км трассы Ханты-Мансийск – Тюмень произошло ДТП с участием грузовика, двух легковых автомобилей и рейсового автобуса, следовавшего из города Ханты-Мансийск, в салоне которого находились 32 пассажира, в том числе 29 детей.

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В результате столкновения 11 человек скончались на месте происшествия, из них 9 детей; 21 человек с различными травмами госпитализированы. Позже умер еще один ребенок.

На этот момент следователи склоняются к тому, что водитель автобуса не справился с управлением транспортным средством, что и стало причиной аварии. Тем не менее, в рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить объективную картину произошедшего и проверить все сопутствующие обстоятельства, среди которых плохая видимость и непростые погодные условия. Однако уже сейчас следователи регионального СК России установили, что трансфер детей должным образом не был согласован и следовал без обязательного при таких маршрутах сопровождения.

По данным местных властей, этим автобусом детская команда возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска до Нефтеюганска.