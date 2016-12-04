В Черное море зашел пакистанский фрегат (фото)

05:13, 04 декабря 2016
Мир
3220

3 декабря в акватории Черного моря появился из Средиземноморья вошел фрегат ВМС Пакистана "Аламгир".

twitter

Об этом сообщило Bosphorus Naval News в Twitter.

Читайте такжеРоссия отправила еще один боевой корабль Черноморского флота в Сирию

Корабль должен добраться до порта в Новороссийске уже 6 декабря. Пакистанскую делегацию встретят представители командования Черноморского флота и городской администрации.

Bosphorus Naval News

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter