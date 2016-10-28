Россия отправила еще один боевой корабль Черноморского флота в Сирию

Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что судно находится под командованием капитана 3-го ранга Сергея Савченкова.

По случаю проводов корабля прошел торжественный митинг. На нем выступил в том числе первый командир «Сметливого» капитан 1-го ранга в отставке Лев Макаров.

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Как сообщает Ruptly, сначала корабль отправится в греческий порт Пирей для участия с 31 октября по 1 ноября в мероприятиях в рамках Года культуры России и Греции. 2 ноября «Сметливый» покинет греческий порт и отправится уже в сторону Сирии.

"Накануне боевой службы корабль выполнил зенитную ракетную стрельбу по имитатору воздушной цели и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям в морском полигоне в акватории Черного моря. Экипаж «Сметливого» также провел необходимые учения", - говорится в сообщении.

На борту находится группа антитеррористической деятельности из состава отдельной бригады морской пехоты ЧФ, которой командует полковник Дмитрий Усков.

«Сметливый» - последний действующий фрегат 61-го проекта, всего их в советское время было выпущено более 20. Был введен в эксплуатацию в 1969 году.