В Узбекистане стартовало голосование на выборах президента
04:01, 04 декабря 2016Мир
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В Узбекистане началось голосование на выборах президента страны, избирательные участки открылись и будут работать с 06.00 по местному времени (03.00 по Киеву ) до 20.00 (17.00 по Киеву).
Узбекистан / REUTERS
Об этом сообщает РИА «Новости».
Все четыре политические партии, официально действующие в стране, зарегистрировали кандидатов.
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Ранее сообщалось, что кандидатура премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева, временно исполняющего обязанности президента страны, была утверждена для участия в президентских выборах.
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