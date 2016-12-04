В Узбекистане стартовало голосование на выборах президента

В Узбекистане началось голосование на выборах президента страны, избирательные участки открылись и будут работать с 06.00 по местному времени (03.00 по Киеву ) до 20.00 (17.00 по Киеву).

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