В Узбекистане стартовало голосование на выборах президента

04:01, 04 декабря 2016
Мир
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В Узбекистане началось голосование на выборах президента страны, избирательные участки открылись и будут работать с 06.00 по местному времени (03.00 по Киеву ) до 20.00 (17.00 по Киеву).

узбекистан / REUTERS

Об этом сообщает РИА «Новости».

Все четыре политические партии, официально действующие в стране, зарегистрировали кандидатов.

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Ранее сообщалось, что кандидатура премьер-министра Узбекистана Шавката Мирзияева, временно исполняющего обязанности президента страны, была утверждена для участия в президентских выборах.

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