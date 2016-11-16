"Нож в спину": Геращенко раскритиковала позицию стран, которые проголосовали против резолюции по Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время выступления в парламенте.

"Особо сегодня я хочу сосредоточиться на тех странах, которые проголосовали "против". И это 23 страны-члена Организации Объединенных Наций", - сказала депутат.

Геращенко отметила, что среди них есть как те, которые, "как правило, вообще болезненно относятся к любому вопросу обсуждения прав человека, так и откровенные сателлиты Кремля".

Относительно голосования против украинской резолюции Армении, Казахстана и Беларуси, она отметила: «Мы уважаем право Армении и Казахстана на их особые отношения с Российской Федерацией, мы все понимаем. Но и наши друзья в дружественных нам Казахстане и Армении должны понимать, что сегодня Украина, украинский народ и украинская армия воюет не только за нашу независимость. Мы отстаиваем право всех постсоветских стран иметь независимую внешнюю политику. И мы должны это доносить до наших партнеров».

Вместе с тем, по позиции Беларуси, Геращенко сказала, что «мы это расцениваем, как нож в спину».

«Мы благодарны белорусской стороне за независимую площадку в Минске. И мы ценим это. Но независимая площадка должна быть независимой во всех позициях, а не ангажированной игрой на одну сторону», - сказала она.

Первый вице-спикер подчеркнула, что «мы обращаемся к Беларуси с просьбой так же уважать право Украины отстаивать нашу независимость и суверенитет и понимать, что следующий будет Минск, если сегодня Киев не защитит нашу независимость».

Читайте такжеРезолюция ООН по Крыму: в документе Россия признана государством-оккупантом

Как сообщал УНИАН, на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российскими оккупационными властями, рассмотрение которой инициировала Украина.

Против проекта резолюции ООН проголосовали представители 23 стран, еще 76 воздержались.

Среди тех, кто высказался против, были: Ангола, Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Китай, Куба, Коморские острова, КНДР, Казахстан, Индия, Иран, РФ, Никарагуа, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла, Эритрея, Зимбабве.