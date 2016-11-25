Кандидаты в президенты Франции на дебатах устроили спор из-за России

Так, бывший премьер-министр Франции Ален Жюппе, вспоминая благосклонные слова российского президента Владимира Путина в адрес Франсуа Фийона, заявил своему сопернику, что это могут быть "первые президентские выборы, в которых президент России выбирает своего кандидата", передает Радио Свобода.

В то же время другой экс-премьер Франсуа Фийон, который выступает за тесные отношения с Россией и не исключает снятия с нее санкций из-за аннексии украинского Крыма, отметил: "Россия является опасной страной, если мы будем рассматривать ее с точки зрения того, как мы относились к ней последние пять лет".

Читайте такжеПобеда пророссийского Фийона в праймериз во Франции порождает сомнения относительно результатов выборов – Reuters

"Мы союзники США, мы разделяем основополагающие принципы из США, что мы не с Россией", – добавил Фийон и отметил, что нынешняя политика президента Франсуа Олланда, в частности в контексте санкций, направлена для изоляции Москвы.

Спор между кандидатами на тему России оживился после того, как Владимир Путин похвалил Фийона, назвав его "профессионалом высокого уровня" и человеком, который в состоянии отстоять свое мнение".

Если Ален Жюппе не наберет достаточное количество голосов на втором туре первичных выборов 27 ноября, то на выборах президента Франции в следующем году одним из конкурентов пророссийского крайне правого кандидата Марин Ле Пен станет именно Франсуа Фийон.

Ранее УНИАН сообщал, что Фийон вышел победителем из теледебатов с Аленом Жюппе в преддверии намеченного на 27 ноября голосования, которое определяет кандидата от партии "Республиканцы" на участие в президентских выборах во Франции.