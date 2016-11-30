Сервис YouTube может уйти из России - СМИ

Об этом пишет издание Коммерсантъ.

По аналогии со СМИ с 1 июня 2017 года законопроект ограничивает долей 20% иностранное владение в компаниях-организаторах аудиовизуальных сервисов с профессиональным контентом.

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Речь идет об интернет-ресурсах, ежедневная аудитория которых в РФ за месяц составляет более 100 тыс. пользователей, или более 20 тыс. пользователей в одном субъекте страны. Аудиовизуальные сервисы с такой посещаемостью должны включаться в специальный реестр.

Под понятие "организатор аудиовизуального сервиса" подпадает YouTube, где пользователи размещают в том числе контент собственного производства, говорится в заключении правового комитета МКС. Там написано, что принятие законопроекта может привести к уходу YouTube с территории России".

На YouTube размещается как профессиональный, так и пользовательский контент, а методики по отделению одного от другого нет, объясняет возможные причины ухода источник "Ъ", знакомый с ходом разработки законопроекта.

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Сейчас у владельца YouTube - американской Google - в России есть кэширующие серверы, чтобы выполнить требование, придется создавать дополнительную инфраструктуру, добавляет он.

В противном случае YouTube придется переходить "на зарубежные площадки, что приведет к резкому возрастанию валютных затрат всех операторов связи и ухудшению качества услуг", продолжает источник, напоминая, что на YouTube приходится более 30% от общего потребления трафика российскими пользователями.

Помимо рисков для YouTube законопроект ограничивает конкуренцию, нацелен на получение выгоды отдельными участниками рынка, выталкивает пользователей в "серую зону", связанную с "бесконтрольным распространением TOR и VPN", следует из заключения правового комитета МКС.