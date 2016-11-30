В США пассажирка выпрыгнула из самолета во время его движения
01:58, 30 ноября 2016Мир
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Пассажирка самолета United Airlines, приземлившегося в аэропорту Хьюстона в США, покинула его во время движения по рулежной дорожке, не дожидаясь остановки самолета.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом сообщает Дождь со ссылкой на ABC.
Женщина самостоятельно открыла люк аварийного выхода, выпрыгнула из самолета и побежала в сторону от него. Впоследствии ее задержали полицейские.
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В настоящее время пассажирка находится в больнице, где врачи проверяют состояние ее психического здоровья. О причинах своего поступка женщина не сообщила.
Полиция и ФБР отказались от расследования инцидента, обвинения женщине не предъявили.
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