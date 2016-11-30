В США пассажирка выпрыгнула из самолета во время его движения

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на ABC.

Женщина самостоятельно открыла люк аварийного выхода, выпрыгнула из самолета и побежала в сторону от него. Впоследствии ее задержали полицейские.

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В настоящее время пассажирка находится в больнице, где врачи проверяют состояние ее психического здоровья. О причинах своего поступка женщина не сообщила.

Полиция и ФБР отказались от расследования инцидента, обвинения женщине не предъявили.