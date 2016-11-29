Франция требует срочно созвать Совбез ООН из-за ситуации в Алеппо - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

"Больше, чем когда-либо ранее, нам необходимо срочно применить средства, чтобы положить конец военным действиям и беспрепятственно предоставить гуманитарную помощь», – сказал Айро в своем заявлении.

Французский дипломатический источник агентства добавил, что Айро и его немецкий коллега будут обсуждать ситуацию в Алеппо с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в кулуарах встречи в Минске во вторник, на котором ведущие европейские министры иностранных дел будут вести переговоры относительно планов по реализации соглашения о прекращении огня на востоке Украины.

Сирийская армия и ее союзники объявили о захвате большой части восточного Алеппо в рамках интенсивного наступления, что грозит подавить оппозицию в ее важнейшем городе-форпосте.

Читайте такжеВ Бундестаге требуют ввести новые санкции в отношении России - СМИ

Захват восточного Алеппо станет крупнейшей победой для президента Башара аль-Асада с начала восстания против него в 2011 году.

Вернув контроль над Алеппо, Асад может укрепить свою власть в основных населенных центрах западной Сирии, где он и его союзники сосредоточили свою огневую мощь, в то время как большая часть остальной части страны остается вне их контроля.

Франция, которая является ключевым сторонником сирийской оппозиции, хочет созвать собрание оппозиционных к Асаду стран, включая США, Саудовскую Аравию и Турцию, в декабре.