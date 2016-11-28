Министр юстиции Турции заявил, что Европарламент проявил солидарность с террористами

В своем микроблоге в Twitter Боздаг отметил, что принимая резолюцию, ЕП "проявил солидарность с недругами Турции, в том числе с террористическими организациями PKK и течением Фетуллаха Гюлена", сообщает Anadolu.

Глава Минюста обратил внимание на тот факт, что многие страны, не отвечающие политическим и экономическим требованиям Евросоюза, уже приняты в состав содружества, тогда как никто не задается вопросом о причинах, по которым затягивается процесс принятия Турции в ряды ЕС.

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"Европейский союз превратился в надежное пристанище для всех, кто выступает против Турции. ЕС не вправе указывать Анкаре на то, как ей действовать. Турция сама принимает решения о своем сегодняшнем и завтрашнем днях, и уверенными шагами продолжит свой путь", - подчеркнул Боздаг.

Как сообщал УНИАН, Европарламент на прошлой неделе одобрил резолюцию рекомендательного характера о приостановке переговоров по вступлению Турции в ЕС.

Министр Турции по делам Европейского Союза и главный переговорщик Омер Челик заявил, что, с точки зрения Анкары, резолюция Европарламента не имеет никакой юридической силы.