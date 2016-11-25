The Guardian: Можно ли действительно остановить Brexit?

В статье "Можно ли действительно остановить "брексит"?", опубликованной на сайте газеты The Guardian, Ровена Мейсон предлагает рассмотреть технические возможности и варианты.

Тони Блэр сказал, что "брексит" еще можно остановить. Прав ли он?

Теоретически, да. Тереза Мэй твердо убеждена, что процесс выхода продолжится, когда она задействует статью 50, и настаивает на том, что не будет никакого второго референдума. Говорить, что Великобритания не должна продолжать процесс выхода из ЕС, – это политическая ересь, потому что это был демократический результат референдума. Однако, голосование не было обязательным, оно не возлагает на правительство никаких юридических обязательств по реализации "брексита".

Как это могло бы произойти?

Самый простой технический способ остановить "брексит" – это не задействовать статью 50, которая запустит двухлетний процесс переговоров с ЕС. После этого момента, появляются противоречащие друг другу правовые взгляды в вопросе того, возможно ли отменить уведомление о намерении Великобритания покинуть ЕС. Некоторые из них, например, Дональд Туск, президент Европейского Совета, считают, что Великобритания может отозвать свое заявление о выходе, но другие, в том числе британское правительство, считают, что это будет "билет в один конец".

Захочет ли какой-либо политик действительно остановить "брексит" в течение следующих четырех месяцев?

На данный момент, большинство членов парламента выступают за соблюдение результата. Есть несколько исключений, в том числе некоторые либерал-демократы и бывший кандидат на пост главы лейбористов Оуэн Смит, который хочет провести еще один референдум после того, как будет согласована сделка с ЕС; также несколько ярых противников выхода, таких как поклонник Европы консерватор Кен Кларк, которые хотят полностью остановить этот процесс. Это может произойти только в том случае, если существенно изменится настроение общественности в отношении выхода. Это может подтолкнуть политиков к пересмотру своих действий по активной реализации "воли народа". Тем не менее, такие перемены вряд ли произойдут до конца марта.

Есть ли какие-либо процедурные нормы, которые могли бы остановить исполнение статьи 50?

Существует постановление Верховного Суда, в котором говорится, что парламент должен дать свое согласие на "брексит", без него задействовать статью 50 нельзя. Правительство обжалует это, но если решение останется в силе, то депутаты теоретически могут предотвратить "брексит". Однако, маловероятно, что они так поступят. Лейбористы сказали, что будут поддерживать законодательство, которое проложит путь для выхода Великобритании - вероятно, в форме парламентского законопроекта с тремя линиями. С другой стороны, члены парламента могут попытаться задержать процесс, запрашивая более подробную информацию о стратегии и требованиях Мэй, прежде чем дать свое согласие. Хотя большинство членов парламента выступают за продолжение процесса выхода, там вряд ли найдется много сторонников резкого "брексита", который повлечет за собой немедленный разрыв с единым рынком и таможенным союзом.

Какие условия могут настолько изменить общественные настроения, чтобы остановить "брексит"?

Сейчас в экономических сложностях население винит "брексит", это может заставить избирателей переосмыслить решение поддержать выход из ЕС. В своем интервью The New Statesman, Блэр предполагает, что это одна из двух ситуаций, когда люди могли бы изменить свое мнение о "брексите". Он говорит, что люди могли бы переоценить ситуацию. Условия выхода, оговоренные с ЕС, могут быть настолько экономически разрушительными, что соотношение "выгоды и потерь" сделает процесс невыгодным. Но это произойдет только в том случае, если экономический спад уже начал влиять на рабочие места, финансы и жизнь людей.

Вторая ситуация, о которой говорил Блэр: условия выхода, оговоренные с ЕС, кажется, настолько похожи на статус-кво, что люди задаются вопросом о том, стоит ли Великобритании тратить время на процесс выхода. Это, пожалуй, менее вероятный сценарий, потому что Мэй ясно дала понять, что не примет один из основных принципов ЕС: свободу передвижения. На данный момент, похоже, лидеры ЕС не стремятся менять свои правила, чтобы удержать Великобританию в блоке, хотя международная политика может существенно измениться за два года переговоров.

Будет ли необходим еще один референдум, чтобы доказать, что избиратели передумали?

Возможно. Либо на всеобщих выборах победит партия, выступающая за отказ от "брексита". Решающий момент наступит, когда Мэй вернется из Брюсселя со сделкой о выходе, и если парламент сочтет результат неудовлетворительным, он может отклонить его. Премьер-министру будет очень сложно избежать голосования Палаты лордов и общин.

Если это произойдет, премьер-министр может попытаться либо договориться о лучшей сделке, либо обойти парламент, получив свой собственный мандат на сделку. У нее будет выбор: провести всеобщие выборы или еще один референдум, либо об условиях сделки, либо по вопросу целесообразности выхода. При этом, следует помнить, что пока не ясно, возможно ли отменить статью 50, когда начнется процесс.

Решение о новом референдуме будет весьма спорным и вызовет разногласия. Сторонники выхода не захотят сдаться без боя, особенно если сторонников пребывания в ЕС будет совсем немного.

Могут ли Шотландия, Уэльс или Северная Ирландия положить конец "брекситу"?

Правительство не признает, что автономные администрации имеют право вето, хотя им была обещана роль консультантов в процессе выхода из ЕС. Однако, правительствам Шотландии и Уэльса было разрешено принять участие в обращении в Верховный суд, который поможет определить какие решения смогут принимать их собственные законодательные органы в процессе "брексита".

Шотландия, скорее всего, захочет остановить "брексит", поскольку ее избиратели хотели остаться в ЕС. В дальнейшем, члены Шотландской национальной партии в Вестминстере могут пытаться блокировать любую сделку, которую заключит Мэй, а также объединиться с другими членами парламента, если им не понравятся условия.

В Северной Ирландии, правящая Демократическая юнионистская партия поддерживает "брексит", но защитник жертв насилия со стороны вооруженных формирований получил право на слушание в Верховном суде, он хочет предотвратить выход Северной Ирландии из ЕС.