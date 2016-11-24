В Ираке количество жертв теракта на автозаправке возросло до 100 человек

Об этом сообщает Reuters.

"В результате взрыва погибли около 100 человек, большинство из них – иранские паломники-шииты", - сказано в сообщении.

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На момент взрыва на заправочной станции находились по меньшей мере семь автобусов с паломниками, пять из которых загорелись от взрыва.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли 80 человек и 20 получили ранения.

Как сообщалось, инцидент произошел на заправочной станции недалеко от городка Хилла на расстоянии 100 км от Багдада.

АЗС и прилегающее к ней кафе были полны людей, когда прогремел взрыв. Многие из погибших – иранские паломники, которые возвращались в Иран из иракского города Кербела. Ответственность за взрыв взяло на себя "Исламское государство".