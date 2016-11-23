Япония подняла истребители из-за российского корабельного вертолета
Воздушные силы самообороны Японии 22 ноября поднимали в воздух истребители из-за приближения к островам Сенкаку (Дяоюйдао), расположенным в Восточно-Китайском море, российского корабельного вертолета Ка-27.
Об этом заявило японское оборонное ведомство, передает ТАСС.
"В ответ (на приближение российского вертолета) были срочно подняты в воздух истребители", - говорится в его сообщении. Из него также следует, что нарушения воздушного пространства Японии зафиксировано не было: вертолет пролетел в 10 км от островов Сенкаку.
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В пресс-службе Тихоокеанского флота России пока не подтвердили и не опровергли данную информацию.
Группа необитаемых островов Сенкаку находится под контролем Японии, но их принадлежность оспаривает КНР, корабли которой периодически осуществляют демонстративные заходы в их акваторию.