Грузия обратилась в МОК с просьбой перенести Олимпиаду-2014 из Сочи

Грузия обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой перенести зимнюю Олимпиаду-2014 из Сочи по соображениям безопасности. Представитель МОК Эммануэль Моро подтвердила, что в МОК пришло официальное письмо от национального олимпийского комитета Грузии с соответствующим запросом. По словам Моро, никаких комментариев по этому поводу в самое ближайшее время не последует.

«Сочи – очень опасное место», – приводит АР слова Рамаза Гоглидзе, первого вице-президента НОК Грузии.

Ранее в среду власти австрийского Зальцбурга заявили о готовности принять зимнюю Олимпиаду-2014, если Сочи не сможет провести ее по каким-либо причинам.

Газета.ру