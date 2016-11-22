В Китае в массовом ДТП столкнулись более полусотни автомобилей: десятки погибших и пострадавших (фото)
09:58, 22 ноября 2016Мир
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В результате масштабного ДТП в Китае погибли 17 и получили травмы 37 человек.
На скоростной автомагистрали Пекин-Куньмин в северной китайской провинции Шаньси в масштабном дорожно-транспортном происшествии столкнулись 56 автомобилей.
Об этом сообщает Xinhua.
Как предполагают местные власти, авария случилась из-за снега и дождливой погоды.
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Расследование ДТП продолжается. На данный момент все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. В спасательной операции были задействованы местная полиция, пожарные, а также врачи и чиновники.
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