В Китае в массовом ДТП столкнулись более полусотни автомобилей: десятки погибших и пострадавших (фото)

На скоростной автомагистрали Пекин-Куньмин в северной китайской провинции Шаньси в масштабном дорожно-транспортном происшествии столкнулись 56 автомобилей.

Об этом сообщает Xinhua.

Как предполагают местные власти, авария случилась из-за снега и дождливой погоды.

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Расследование ДТП продолжается. На данный момент все пострадавшие находятся в стабильном состоянии. В спасательной операции были задействованы местная полиция, пожарные, а также врачи и чиновники.