В США подведены итоги голосования на выборах президента
В последнем штате победил Маккейн
В США официально завершен подсчет голосов, поданных на президентских выборах, состоявшихся 4 ноября. В среду Миссури стал последним штатом, объявившим официальные результаты голосования, сообщает AFP. В Миссури с минимальным отрывом победил кандидат от Республиканской партии Джон Маккейн, получивший лишь на 3632 голоса больше (при 2,9 миллиона проголосоваваших жителях штата), чем демократ Барак Обама.
|Синий - Обама, красный - Маккейн
Окончательные итоги выборов президента США таковы: Обама может рассчитывать на поддержку 365 выборщиков, Маккейн - 173.
Несмотря на то, что Обама уже носит звание избранного президента и активно формирует новую администрацию, процедура выборов формально еще не завершена. 15 декабря 2008 года проголосуют выборщики. 6 января Конгресс США проведет процедуру подсчета голосов выборщиков, и лишь 20 января состоится церемония инаугурации.
Лента.ру, карта ссайта Yahoo