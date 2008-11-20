В США подведены итоги голосования на выборах президента

В США официально завершен подсчет голосов, поданных на президентских выборах, состоявшихся 4 ноября. В среду Миссури стал последним штатом, объявившим официальные результаты голосования, сообщает AFP. В Миссури с минимальным отрывом победил кандидат от Республиканской партии Джон Маккейн, получивший лишь на 3632 голоса больше (при 2,9 миллиона проголосоваваших жителях штата), чем демократ Барак Обама.

Окончательные итоги выборов президента США таковы: Обама может рассчитывать на поддержку 365 выборщиков, Маккейн - 173.

Несмотря на то, что Обама уже носит звание избранного президента и активно формирует новую администрацию, процедура выборов формально еще не завершена. 15 декабря 2008 года проголосуют выборщики. 6 января Конгресс США проведет процедуру подсчета голосов выборщиков, и лишь 20 января состоится церемония инаугурации.

Лента.ру, карта ссайта Yahoo