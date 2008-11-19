Индийский фрегат потопил пиратское судно

Фрегат Военно-морских сил Индии "Табар" (INS Tabar) затопил пиратское судно у побережья Сомали, сообщает в среду индийский телеканал NDTV.

Пираты пытались совершить нападение на индийский фрегат в Аденском заливе, однако "Табар" отбил атаку, открыв огонь по нападавшим. В результате пиратское судно затонуло.

Фрегат "Табар" - многоцелевой корабль, предназначенный для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок в океанских и морских районах, а также для отражения атак средств воздушного нападения.

"Табар" был построен на Балтийском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге и передан ВМС Индии в 2004 году.

Ранее "Табар" уже принимал участие в столкновениях с сомалийскими пиратами. В начале ноября "Табар", отражая нападение на сухогруз "Джаг Арнав", отправил к месту происшествия вертолет с бойцами спецназа, который заставил пиратов пуститься в бегство.

РИА “Новости”