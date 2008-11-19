Распространителям слухов о девальвации лата светит до 5 лет

Полиция Латвии задержала нескольких человек, которые занимались распространением слухов о намерении государства девальвировать национальную валюту - лат, сообщает интернет-портал газеты Diena cо ссылкой на министра финансов страны Атиса Слактериса.

"Распространители слухов о девальвации лата пойманы", - сказал глава Минфина в интервью газете. За распространение подобных слухов законодательство Латвии предусматривает до пяти лет лишения свободы, пишет РИА новости.

Ранее в местных СМИ прошла информация о том, что лат может быть девальвирован, и жители Латвии стали массово скупать евро и доллары. Представители Банка Латвии отметили, что информация о девальвации лата не соответствует действительности. В банке заверили, что лат полностью обеспечен иностранной валютой и золотыми резервами. Премьер-министр Латвии Иварс Годманис в среду также категорически опроверг слухи о намерении государства девальвировать национальную валюту.