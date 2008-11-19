Россия определила места для трех военных баз в Абхазии и Южной Осетии

Обустройство российских военных баз в Абхазии и Южной Осетии, образованных после отражения агрессии Грузии, будет окончательно закончено к исходу 2010 года, сообщает РИА новости со ссылкой на начальника Генштаба ВС РФ генерала Николая Макарова.

"Думаю, что к исходу 2010 года эти базы будут обустроены по последнему слову нашей строительной техники", - сказал Макаров в интервью представителям российских информагентств и межгосударственной телерадиокомпании "Мир".

По его словам, места дислокации баз в этих двух республике уже определены: в Южной Осетии - это Джаба и Цхинвал, в Абхазии, прежде всего, - Гудаута. "В Сухуми практически никого не будет", - добавил Макаров.