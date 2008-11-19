Сомалийские пираты захватили еще три судна

Сомалийские пираты вчера захватили еще три иностранных судна.

Как сообщает сайт «Морской Бюллетень – Совфрахт», пираты захватили рыболовецкое судно под флагом Таиланда с экипажем 16 человек.

Кроме этого, сегодня пришло сообщение о захвате греческого балкера, подробностей о захвате судна пока нет. Известно только, что он был захвачен в Аденском заливе.

Также вчера около 14.00 по местному времени сомалийские пираты захватили в Аденском заливе балкер «Delight» под флагом Гонконга. Этот корабль с грузом 36 тыс. тонн пшеницы следовал в Бандар Аббас, Иран. Экипаж - 25 человек, из никто из них не является гражданином Китая или Гонконга, и возможно, что в его составе могут оказаться граждане России, Украины или Балтии.

Также российский телеканал «Вести» сообщает, что ситуацию с захватом супертанкера Sirius Star прокомментировали власти непризнанного государства Пунтленд в Сомали. Они обвинили в бездействии иностранные ВМС, присутствующие в регионе.

"Мы осуждаем захват саудовского нефтяного супертанкера и предлагаем быстрое военное вмешательство. Если это судно бросит якорь у побережья Пунтленда, мы можем начать военную операцию по освобождению корабля и команды, как мы делали это раньше, но нам нужно разрешение от судовладельцев и правительств тех стран, граждане которых входят в состав команды", - сказал заместитель министра портов и рыболовства Пунтленда Абдул-Кадыр Муса ЮСУФ.

Как известно, в руках пиратов находятся уже 18 иностранных судов и около двухсот моряков, среди которых есть граждане Украины.