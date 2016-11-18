ЦИК Молдовы признала пророссийского кандидата Додона избранным президентом страны

Председатель ЦИК Алина Руссу на последнем заседании комиссии сообщила, что Додон победил на выборах; это делает его третьим президентом страны, избранным непосредственно народом. Об этом сообщает молдавское издание Publika.

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Додон, который также является лидером партии социалистов, утвержденный как избранный президент Республики Молдова Центральной избирательной комиссией.

По данным ЦИК, он набрал 52,27% голосов.

Второй кандидат от партии "Действие и Солидарность" Санду набрала 47,73% голосов.

Руссу отметила, что бюллетени для голосования получили 1 млн 614 тыс. 67 граждан. На выборы пришли 1 млн 614 тыс. 23 лица. 44 бюллетеня были испорчены или аннулированы.

На официальном сайте Додона отмечается, что в случае победы на выборах он в первые 100 дней на посту президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией. Также первый зарубежный визит он планирует совершить в Москву.

На следующий день после второго тура выборов Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией" и собрался с первым визитом в Москву.