ЦИК Молдовы признала пророссийского кандидата Додона избранным президентом страны
Центральная избирательная комиссия Республики Молдова признала избрание пророссийского кандидата Игоря Додона президентом страны после второго тура выборов.
Председатель ЦИК Алина Руссу на последнем заседании комиссии сообщила, что Додон победил на выборах; это делает его третьим президентом страны, избранным непосредственно народом. Об этом сообщает молдавское издание Publika.
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Додон, который также является лидером партии социалистов, утвержденный как избранный президент Республики Молдова Центральной избирательной комиссией.
По данным ЦИК, он набрал 52,27% голосов.
Второй кандидат от партии "Действие и Солидарность" Санду набрала 47,73% голосов.
Руссу отметила, что бюллетени для голосования получили 1 млн 614 тыс. 67 граждан. На выборы пришли 1 млн 614 тыс. 23 лица. 44 бюллетеня были испорчены или аннулированы.
На официальном сайте Додона отмечается, что в случае победы на выборах он в первые 100 дней на посту президента обещает восстановить стратегическое партнерство с Россией. Также первый зарубежный визит он планирует совершить в Москву.
На следующий день после второго тура выборов Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья "провокацией" и собрался с первым визитом в Москву.