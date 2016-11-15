Путин поздравил пророссийски настроенного Додона с победой на выборах в Молдове и пригласил в Москву

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Президент России выразил настрой на конструктивный диалог и активную совместную работу по развитию российско-молдавских отношений в соответствии с положениями Договора о дружбе и сотрудничестве, пятнадцатая годовщина которого отмечается в эти дни", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Путин пригласил Игоря Додона посетить Россию с визитом.

По результатам подсчета всех голосов на выборах президента Молдовы победу одержал лидер Социалистической партии Игорь Додон.

Ранее УНИАН сообщал, что Додон выступил за федерализацию страны, назвал вывод российских войск из Приднестровья «провокацией» и собрался с первым визитом в Москву.