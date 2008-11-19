Если бы выборы в Польше прошли сегодня (опрос)

57% поляков в случае проведения парламентских выборов в ноябре отдали бы свои голоса за правящую в стране либеральную партию «Гражданская платформа» (PO). Об этом свидетельствует последний опрос TNS OBOP, данными которого располагает УНИАН.

Согласно опросу, за наибольшую оппозиционную партию «Право и справедливость (PiS) проголосовали бы 26% избирателей.

В случае внеочередных выборов в Сейм попал бы также «Союз левых демократов» (SLD), который поддерживают 9% поляков.

Другие партии, по данным опроса, не набрали бы необходимых для вхождения в Сейм более 5% голосов.

В частности, «Польская Аграрная Партия» (PSL), которая входит в правительственную коалицию с «Гражданской платформой» после последних выборов 2007 года, имеет поддержку лишь 4% избирателей.

По данным опроса, поддержка PO, PiS и SLD в октябре, по сравнению с сентябрем, возросла на 2% (для каждой из партий).

На 2% уменьшилось количество поляков, готовых отдать свои голоса за PSL.

По результатам опроса, 61% поляков приняли бы участие в выборах, из которых 32% (на 2% больше) однозначно бы пошли голосовать, а 29%, скорее всего, пошли бы.

34% опрошенных заявили, что не принимали бы участия в голосовании.

До 5 с 7% уменьшилось количество поляков, которые не определились с участием в голосовании.

Справка УНИАН. Правоцентристская партия "Право и справедливость" проиграла внеочередные парламентские выборы в ноябре 2007 года либеральной "Гражданской платформе".

PiS заняла второе место, получив в польском Сейме 166 мандатов из 450.

PO, которая получила 209 мандатов, создала правительственную коалицию с Аграрной партией (PSL), которая получила 31 депутатское место.

В Сейм также вошла коалиция "левых сил" - "Левые и демократы" (LiD), в которую входят представители партии SLD и SdPl, которые вместе имеют 53 мандата.

PiS выиграла выборы 2005 года и контролировала правительство до внеочередных выборов 2007 года.