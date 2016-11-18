Решение конфликта в Украине будет в приоритете Керри на следующие два месяца – Госдепартамент США
Также в приоритете остается решение конфликта в Сирии.
Решения конфликтов в Украине и Сирии будут приоритетными задачами в деятельности госсекретаря США Джона Керри на следующие два месяца, до момента, пока новый президент США Дональд Трамп не вступит в должность.
Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне.
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"Очевидно, что события в Украине и в Европе будут, я думаю, доминировать в его (Джона Керри - Ред.) повестке дня", - сказал Кирби, добавив, что «конфликт в Сирии, безусловно, будет продолжать доминировать для госсекретаря на ближайшие два месяца".
Напомним, бывший чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Стивен Пайфер назвал кандидатов на ключевые посты в обновленном Кабинете американского президента.
В США обсуждают возможность того, что бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич или сенатор Боб Коркер может стать госсекретарем, а младший сенатор от штата Алабама Джефф Сешнс - министром обороны.
"Все они консерваторы, в принципе поддерживают линию американской политики в отношении Европы, который проводится вот уже 70 лет", - сказал Пайфер.