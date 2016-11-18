Турция ведет переговоры с Россией о покупке системы ПВО С-400 – Reuters

Об этом сообщает Reuters.

Позиция России в данном вопросе пока положительная, сказал Ышик.

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После отказа в прошлом году от тендера на 3,4 млрд долларов на покупку противоракетной системы, Турция заявила, что планирует создать собственную систему.

Однако в ноябре высокопоставленный чиновник в сфере обороны сказал, что Турция может подумать о покупке системы ПРО.