Турция ведет переговоры с Россией о покупке системы ПВО С-400 – Reuters
13:18, 18 ноября 2016Мир
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Турция ведет переговоры с Россией о возможной покупке системы противовоздушной обороны С-400, сказал министр обороны Турции Фикри Ышик, добавив, что страна ведет переговоры и с другими странами.
В прошлом году Турция заявила, что планирует создать собственную систему / REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
Позиция России в данном вопросе пока положительная, сказал Ышик.
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После отказа в прошлом году от тендера на 3,4 млрд долларов на покупку противоракетной системы, Турция заявила, что планирует создать собственную систему.
Однако в ноябре высокопоставленный чиновник в сфере обороны сказал, что Турция может подумать о покупке системы ПРО.
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