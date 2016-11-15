Обама призвал Трампа послать сигналы к объединению общества

Об этом сказал Обама на первой пресс-конференции после победы Дональда Трампа на президентских выборах, пишет Русска служба Би-Би-Си.

"Есть ли у меня сомнения? Разумеется. Конечно, у меня есть сомнения. Мы с ним расходимся по целому ряду вопросов. Однако федеральное правительство и наша демократия - не моторная лодка, а круизный лайнер", - отметил Обама.

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Он также призвал Трампа "послать сигналы" к объединению общества, а демократов - признать результаты голосования и "осознать, что так работает демократия".

"Я сказал ему, я говорил об этом и публично, что из-за особенностей [президентской] кампании, ее ожесточенности и яростности очень важно послать некие сигналы к объединению, построить диалог с представителями меньшинств, женщинами и другими группами, высказывавшими озабоченность содержанием кампании", - сказал президент США.