Эксперт назвал главную угрозу для внешней политики США со стороны Трампа

Такое мнение директор американского Фонда Маршалла в Брюсселе Ян Лессер высказал в интервью УНИАН.

Отвечая на вопрос, какой самый большой вызов для внешней политики США при избрании Трампа президентом, он сказал: «Это – непредсказуемость. Нам это просто неизвестно, кроме очень небольшого количества возмутительных вещей, которые он сказал во время кампании. Очень важно знать, каково направление политики во времена, когда многие страны в Европе в ужасе смотрят на предсказуемость США. Более всего – в отношении России, но есть и другие вопросы – Иран, мирный процесс на Ближнем Востоке, политика относительно климатических изменений. Это сферы, которые потенциально могут очень сильно отличаться от прошлой политики США».

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Говоря о реакции в ЕС на победу Трампа на выборах, Лессер указал, что европейцы всегда ожидают предсказуемости политики США, которая, учитывая вызовы, существующие сегодня в мире, необходима больше, чем когда-либо.

«Избрание Дональда Трампа поставило экстраординарный вопрос о направлении американской политики, которое европейцы рассматривают как чрезвычайно непредсказуемо... Очень трудно найти кого-то в Европе, кто бы имел положительную точку зрения на результаты выборов, и причины для этого очень понятны», - пояснил он.

Отвечая на вопрос, есть ли у Трампа вообще представление о внешней политике и осведомленность о том, что такое НАТО, директор фонда констатировал, что только небольшое количество американских кандидатов в президенты являются специалистами во внешней политике.

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«Они очень сильно зависят от экспертов, советников. Нет сомнения, что и Трамп будет это делать. Но я бы сказал, что во время кампании были затронуты такие радикальные вопросы, которые, действительно, дали пощечину традиционному американскому подход к очень многим вопросам – это касается отношений с Альянсом, торговли, и это вызывает беспокойство. Большой открытый вопрос заключается в том, кого он назначит на позиции, которые ответственны за внешнюю политику», - подчеркнул Лессер.

Директор фонда отметил, что ему неизвестно, имел ли Трамп соответствующих советников во время избирательной кампании.

«Очень трудно об этом сказать. Возможно, были какие-то советники, которые не открыто, очень тихо ему советовали», - сказал он.

Аналогичный ответ Лессер дал и на вопрос о том, не «торчат ли из таких заявлений «российские уши», ведь россияне открыто сказали о своем присутствии на выборах президента США.

«Я просто не знаю. Очень беспокоит, что они об этом сказали. Мы должны посмотреть. И мы должны посмотреть, как Трамп и его будущая администрация будут реагировать на это», - повторился директор фонда.

Говоря о выполнении даных во время выборов обещаний, в частности касающихся России и Украины, и возможной поддержке со стороны Сената, где большинство составляют республиканцы, Лессер выразил убеждение, что из-за многих сказанных вещей у Трампа «будут очень тяжелые сражения».

«Что касается таких вещей, как статья 5 обязательств в НАТО (Североатлантический договор) – найти поддержку в Сенате будет очень трудно. Я подозреваю, что это были тактические, а не реалистичные вещи. Но, даже и без этого у союзников по Альянсу есть много причин, по которым они будут беспокоиться», - считает эксперт.

Вместе с тем директор Фонда Маршалла не смог спрогнозировать, какой именно будет позиция Трампа в отношении России и Украины.

«Надо посмотреть, что он будет делать. Он говорит о развитии личных отношений с Путиным, что он будет с ним встречаться и устанавливать отношения. Он чрезвычайно персонифицировал эти вещи. Это может быть очень непредсказуемым, и такие переговоры могут пойти нехорошо. И что будет, когда он не получит то, чего хочет? Что произойдет, когда окажется, что Россия будет более жестким переговорщиком, чем он представлял?», - сказал Лессер.

По словам директора Фонда Маршалла в США «существует очень большая пропасть для любой администрации между риторикой во время кампании и выполнением».

«И он для себя может выбрать делать другие вещи, но стиль имеет значение. Это не только политика и ее содержание. Стиль имеет значение», - подчеркнул Лессер.

Отвечая на вопрос, сможет ли Трамп, когда вступит в должность, изменить свой стиль и не сказать во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель: «Привет, Анжи», Лессер сказал: «Такого рода есть очень знаменитый анекдот про Джорджа W Буша и Ангелу Меркель. Я думаю, что личность президента уже сформирована, особенно в его возрасте. И когда он займет свой офис, это не изменится. Он такой, какой он есть».