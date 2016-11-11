Нападение на консульство Германии в Афганистане: шестеро погибших, более сотни раненых

В афганском городе Мазари-Шариф вечером в четверг, 10 ноября, произошло нападение на консульство Германии. Жертвами взрывов стали по меньшей мере шесть человек, более 120 получили ранения. Об этом со ссылкой DPA сообщает "Немецкая волна".

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По последним данным, граждан Германии среди погибших нет, жертвами теракта стали афганцы. Сотрудники немецкого консульства, по данным МИД ФРГ, остались "целыми и невредимыми". Во время нападения было задействовано два автомобиля, начиненных взрывчаткой. Здание дипломатической миссии сильно повреждено.

Министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине созвал экстренное заседание кризисного штаба. Сообщается, что немецкий персонал дипломатической миссии находится в безопасности.

Ответственность за нападение в Мазари-Шарифе взяла на себя исламистская группировка "Талибан", которое назвало это местью за гибель своих людей через недавнее бомбардировки самолетами НАТО в провинции Кундуз. Тогда погибли около 30 мирных жителей.