Украина подписала документ о стратегических авиаперевозках

Министерства обороны Украины и Чехии подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области стратегических авиационных перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ и министр обороны Чешской Республики Власта ПАРКАНОВА сегодня во время встречи в Таллинне.

Меморандум подписан с целью начала и укрепления сотрудничества между военными ведомствами двух стран в области стратегических авиаперевозок.

В рамках такого сотрудничества Украина согласилась предоставлять свои авиационные средства для использования в интересах Министерства обороны Чехии, а чешская сторона – осуществлять возмещение за это.

Украина также обязуется обеспечивать предоставление самолетам соответствующих дипломатических разрешений, а также разрешений на осуществление посадок и на перелеты воздушным пространством третьих сторон.

Детали сотрудничества между министерствами обороны Украины и Чехии в дальнейшем будут определены сторонами в отдельном соглашении согласно международному праву.