Россия готова отменить визы с ЕС "хоть завтра"

Россия готова отменить визы для взаимных поездок граждан России и ЕС.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и печати МИД РФ, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ в интервью финской газете «Хельсингин Саномат», опубликованном 9 ноября 2008 года.

На вопрос, насколько осуществимо введение безвизового режима, при каких условиях и когда это может произойти? - министр ответил: "Если коротко – как только к этому будет готов Евросоюз..."

«...Мы готовы отменить визы для взаимных поездок граждан России и ЕС по неоднократно озвученной российским руководством формуле – «хоть завтра», - продолжил С.ЛАВРОВ. - Понимаем, что данный вопрос относится к компетенции ЕС в целом и, к сожалению, не может быть решен на двусторонней основе с его отдельными государствами-членами, например, между Россией и Финляндией».

В тоже время он добавил, что «идея отмены виз находит поддержку Финляндии – уважаемого члена ЕС. Это – свидетельство растущего понимания взаимовыгодного характера такого шага. Важно, чтобы ведущаяся на экспертном уровне работа приобретала все более прикладной, практический характер, позволяла поступательно продвигаться к конечной цели – созданию между Россией и ЕС полноценного безвизового пространства».