В Нью-Йорке открывается 61-я сессия Генассамблеи ООН

В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает радио «Свобода».

Первая неделя ее работы будет посвящена подготовке к "всеобщим дебатам", открыть которые планируется 19 сентября. Ожидается, что в этой части рабочей программы сессии примут участие главы государств и правительств десятков стран. Они обсудят важнейшие социальные, политические и экономические проблемы.