В Нью-Йорке открывается 61-я сессия Генассамблеи ООН
09:06, 12 сентября 2006Мир
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"Всеобщие дебаты" начнутся 19 сентября
В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает радио «Свобода».
Первая неделя ее работы будет посвящена подготовке к "всеобщим дебатам", открыть которые планируется 19 сентября. Ожидается, что в этой части рабочей программы сессии примут участие главы государств и правительств десятков стран. Они обсудят важнейшие социальные, политические и экономические проблемы.
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