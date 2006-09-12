В Нью-Йорке открывается 61-я сессия Генассамблеи ООН

09:06, 12 сентября 2006
Мир
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"Всеобщие дебаты" начнутся 19 сентября

В Нью-Йорке сегодня открывается 61-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает радио «Свобода».

Первая неделя ее работы будет посвящена подготовке к "всеобщим дебатам", открыть которые планируется 19 сентября. Ожидается, что в этой части рабочей программы сессии примут участие главы государств и правительств десятков стран. Они обсудят важнейшие социальные, политические и экономические проблемы.

 

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