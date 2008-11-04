Обама обещал не мешать банкротству угольных шахт

Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама заявил о том, что не будет препятствовать банкротству угольных шахт, сообщает издание WSAZ. Издание ссылается на интервью, которое Обама дал газете San Francisco Chronicle в январе 2008 года. Оно было обнародовано 2 ноября этого года. Версию интервью можно найти на YouTube, уточняет Лента.ру.

"Если кто-либо захочет построить угольную электростанцию, он может это сделать. Однако это приведет к банкротству, поскольку электростанция будет облагаться высокими штрафами за выпуск парниковых газов", - рассказал Обама в интервью. В начале 2008 года Обама объявил о намерении ввести систему крупных штрафов, которыми будут облагаться предприятия, чье производство выбрасывает в атмосферу большие объемы парникового газа.

Сам кандидат в президенты заявил, что цитата вырвана из контекста, и что он говорил не об этом. По словам Обамы, он родился в штате, где угольная промышленность приносит большую часть доходов в бюджет и намерен поддерживать ее, а не банкротить. Об этом сообщает ABC News. Обама также подчеркнул, что он вовсе не против строительства угольных электростанций. Он выступает за совершенствование технологий сжигания угля - штрафоваться будут лишь электростанции, не усовершенствовавшие оборудование.

Тем не менее, оправдания Обамы не возымели успеха, пишет газета The Record. По заявлению Управления здоровья, безопасности и подготовки шахтеров Западной Вирджинии (OMHST), предлагаемые Обамой меры негативно скажутся на угольной промышленности, которая только Западной Вирджинии предоставляет порядка 40 тысяч рабочих мест. Кроме того, угольная промышленность приносит около двух миллиардов долларов ежегодно в бюджет штата, а также обеспечивает ежегодный рост его экономики в 3,5 миллиарда долларов.

Угольная промышленность - один из основных источников дохода бюджетов штатов Вирджиния, Огайо, Пенсильвания, Колорадо, Индиана и нескольких других.

Республиканская партия, от которой кандидатом в президенты США является Джон Маккейн, воспользовалась неудачным высказыванием Обамы. В Пенсильвании и Огайо телефонный робот производит дозвон на телефоны жителей штатов и проигрывает цитату из интервью.