Искусственный интеллект: в Китае прошла выставка человекоподобных роботов
20:56, 24 октября 2016Мир
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Всего на выставке представлено 2 тысячи экспонатов.
Девушка-робот может распознавать выражения лица / ТСН
Как передает ТСН, зрителям продемонстрировали девушку-робота Дзя-Дзя, которая распознает не только человеческую речь, но и выражение лица.
Кроме того, на выставке также показали робота-копию древнекитайского философа Ван Янмина. Робот отличается умением идеальной каллиграфии.
Всего на выставке представлено 2 тысячи экспонатов.
В Китае прошла Мировая выставка человекообразных роботов
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