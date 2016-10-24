Искусственный интеллект: в Китае прошла выставка человекоподобных роботов

20:56, 24 октября 2016
Мир
907

Всего на выставке представлено 2 тысячи экспонатов.

Девушка-робот может распознавать выражения лица / ТСН

Как передает ТСН, зрителям продемонстрировали девушку-робота Дзя-Дзя, которая распознает не только человеческую речь, но и выражение лица.

Кроме того, на выставке также показали робота-копию древнекитайского философа Ван Янмина. Робот отличается умением идеальной каллиграфии.

Всего на выставке представлено 2 тысячи экспонатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter