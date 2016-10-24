РФ может направить малые ракетные корабли в Балтийское море - СМИ (фото)

Вечером 23 ноября глава флота Нидерландов генерал Роб Веркерк в своем Twitter показал фото двух российских военных корветов с подписью: "Давление в Северном море. Прохождение двух российских военных корветов класса "Свияжск" через голландскую исключительную экономическую зону. Фото с вертолета NH-90".

Номера на борту кораблей не оставляют сомнений в том, что это "Зеленый дол" и "Серпухов", пишет Atlantic Council.

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Они оборудованы крылатыми ракетами дальнего радиуса действия типа "Калибр", которые способны нести ядерные боеголовки.

Как отмечает издание, версии о том, что корветы останутся в Средиземном море или будут сопровождать "Адмирал Кузнецов" оказались неверны. Напротив, их передвижение по всему Средиземному морю через Атлантический океан в Северное море говорит о том, что корветы, скорее всего, направляются в Балтийское море.

Druk op de Noordzee. Passage (Z-N) twee (nieuwe) RFN-korvetten vd Sviyazhsk-klasse door NL EEZ. Foto’s vanuit NH-90. pic.twitter.com/BTAxo1x3UJ — Rob Verkerk (@GeneraalVerkerk) October 23, 2016

Позже генерал ретвитнул сообщение голландского журналиста Ханса де Врея, в котором тот пишет, что два российских ракетных корабля напраляются в Калининград.

Two Russian corvettes that carry the Kalibr cruise missile are heading for Kaliningrad. Range: 1500km (1st pic) to 2500km (2nd pic) pic.twitter.com/BBgKUMrnAI — Hans de Vreij (@hdevreij) October 24, 2016

В августе "Серпухов" и "Зеленый дол" выпускали ракеты по Сирии из Средиземного моря. В Атлантику они вышли в середине октября.

Напомним, 21 октября в Ла-Манш вошла группировка военных кораблей РФ во главе с проблемным авианосным крейсером "Адмирал Кузнецов", они направляются в Средиземное море.