Экс-президента Польши не пустили в Венесуэлу

Бывший президент Польши Лех Валенса не получил разрешения властей Венесуэлы на въезд в эту страну. Об этом сегодня сообщил председатель института Леха Валенсы Петр Гульчинский, передает Газета.русо ссылкой на ИТАР-ТАСС.

По его словам, Лех Валенса должен был принять участие в международном форуме, организованном университетом Каракаса уже в понедельник. Однако, в ответ на запрос Леха Валенсы о визе, был получен ответ, что в случае его приезда власти Венесуэлы «не смогут гарантировать его безопасности».

Решение об отмене визита бывшего президента Польши в Венесуэлу было принято после консультаций с польской спецслужбой Бюро охраны правительства и с МИД Польши, сообщил Петр Гульчинский.