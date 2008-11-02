Белорусская оппозиция провела два митинга

В Беларуси представители оппозиции сегодня отметили «Дзяды» - День памяти предков.

Около 2 тыс. человек приняли участие в акциях в урочище Куропаты, где находится место массовых захоронений жертв сталинских репрессий, передает радио «Свобода».

Акции были организованы партией «Белорусский народный фронт» и Консервативно-христианской партией.

Оба митинга белорусской оппозиции в Куропатах завершились без каких-либо происшествий.