До выборов в США осталось всего ничего

До выборов в США осталось всего двое суток. Кандидаты в президенты стараются привлечь на свою сторону как можно больше людей. Накал борьбы между ними не снижается.

Последние дни Барак Обама и Джон Маккейн и не помышляют об отдыхе, передает Эхо Москвы. Они ездят по штатам и выступают со своими программами перед избирателями. Так республиканец Маккейн всю субботу провел на востоке страны. Для начала он отправился в Вирджинию – штат, который четыре года назад принес победу Бушу. Но теперь ситуация там иная. И Обама согласно опросам опережает соперника больше чем на 6 процентов. Маккейн попросил тех, кому больше по душе политика республиканцев, не изменять своим убеждениям. И проголосовать за него. Он сказал, что поддержка придает ему силы, и он должен выиграть выборы. Призывал не верить результатам опросов и рейтингов кандидатов в президенты. «Да, наши показатели снизились, но мы еще вернемся, - сказал сенатор от Аризоны. Маккейн дал понять, что готов к предстоящему сражению. И вы будете вместе с нами», - произнес он, обращаясь к аудитории. А потом заехал в соседнюю Пенсильванию. Кандидат, которому 72 года, завтра намерен совершить рекорд: объехать семь городов в разных штатах и выступить перед избирателями, отмечает Си-Эн-Эн. А вот Барак Обама накануне побывал сразу в трех штатах. Темнокожий сенатор выступил в Неваде, Колорадо и Миссури, ставших ключевыми для республиканцев четыре года назад. Именно там победил Буш. Но сейчас уверен Обама всё будет иначе. Попутный ветер дует нам в спину, приводят его слова западные СМИ. Мы должны победить в Колорадо, и тогда выиграем выборы», сказал он, выступая в этом штате. Обама уверен, что демократы очень скоро изменят страну к лучшему. И надеется на поддержку избирателей. Тем временем опрос, проведенный по заказу агентства Рейтер, показывает, что Обаму готовы поддержать половина американцев. На стороне Маккейна – 42 процента.

Исход выборов по мнению экспертов зависит от тех жителей страны, которые примут решение в последнюю минуту. Напомним, они пройдут в ближайший вторник, 4 ноября.