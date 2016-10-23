Около 200 заключенных сбежали из тюрьмы на Гаити

Заключенные украли пять винтовок, в перестрелке погибли охранник и арестант.

В министерстве юстиции Гаити рассказали Reuters, что еще двое человек были ранены.

Власти начали поиск беглецов и обратились за помощью к миротворцам ООН, дислоцированным в стране.

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На дорогах в районе тюрьмы установлены контрольно-пропускные пункты, задержаны уже 11 сбежавших.

Заключенные в Аркае не носят тюремную униформу, что затрудняет поиски.

Тюрьмы на Гаити серьезно перенаселены, срок предварительного заключения в стране может составлять несколько лет.