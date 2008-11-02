Через два месяца россияне останутся без мяса?

Уже через два месяца на российском рынке не будет мяса. В этом уверен генеральный директор "Продовольственной инициативы" Александр Стоклицкий. Эта компания снабжает импортной говядиной и свининой крупные мясокомбинаты, передает Эхо Москвы.

Уже в декабре втрое упадет ввоз куриных окорочков. Гендиректор одного из крупнейших импортеров курятины "Союзконтракта" Михаил Школьников утверждает, что в октябре в Россию пришла партия курятины, которая была оплачена еще в августе, а с новыми поставками возникнут проблемы.

Как пишет "Форбс", по одним прогнозам, спад в поставках импортных продуктов произойдет уже в декабре, по другим – в феврале-марте будущего года.