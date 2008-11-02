Каддафи живет в палатке на территории Кремля

Лидер ливийской революции Муамар Каддафи принял в своей бедуинской палатке, расположенной на время визита в Россию в Тайницком парке Кремля, премьер-министр Владимира Путина и французскую певицу Мирей Матье, сообщает РИА "Новости".

Каддафи очень понравился концерт Матье, который они с Путиным посетили ранее в субботу. После концерта лидер революции расчувствовался и пригласил российского премьера и знаменитую француженку к себе в гости в шатер.

"Впервые в истории вы разбили свою палатку в Кремле. Это говорит о том, что мы становимся все ближе и ближе друг к другу", - сказал Путин, находясь в гостях у Кадаффи в бедуинской палатке.

"Мирей, я думаю, тоже не бывала в палатке бедуинской", - сказал Путин.

Всегда улыбчивая певица немного была шокирована происходящим, но при этом рассказала, что "можно загадать желание, если куда-то в первый раз попадаешь".

Между тем ливийский лидер отметил, что ему очень радостно принимать в Москве в бедуинской палатке таких гостей.

"Особенно рад, что происходит все это здесь, на территории Московского Кремля, в бедуинской палатке, в центре российской столицы", - добавил Каддафи.

Беседа проходила в шатре, обтянутом зеленоватой тканью с рисунками верблюда и пальм под бой курантов.

В шатер ведет ковровая дорожка, перед которой ливийские гости разожгли костер в мангале. Обстановка в палатке относительно скромная: в ней расположены несколько кресел и диванчиков, а также плазменный телевизор, который во время разговора Каддафи с Путиным и Матье без звука транслировал сюжет ливийского канала о переговорах президента РФ Дмитрия Медведева и лидера ливийской революции.

Во время зарубежных визитов Муамар Каддафи предпочитает, по возможности, останавливаться не в гостевых дворцах и апартаментах, а в своей бедуинской палатке. Во время поездки в Брюссель в апреле 2004 года, его палатка была установлена в парке, окружающем правительственный замок Валь Дюшес, а в ходе визита во Францию в декабре 2007 года - палатку Каддафи установили по соседству с дворцом Мариньи напротив Елисейского дворца.