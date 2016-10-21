Польша обнародовала видео встречи Путина и Туска в день Смоленской катастрофы

Соответствующее видео польское оборонное ведомство опубликовало в пятницу, 21 октября, на Youtube.

Читайте такжеКатастрофа Ту-154М под Смоленском была целью Москвы – минобороны Польши

На записи Путин и Шойгу в сопровождении десятков человек, рассказывают Туску, что случилось с самолетом польского президента.

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии.

Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой. Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качиньский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.

В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.