Польша обнародовала видео встречи Путина и Туска в день Смоленской катастрофы
Минобороны Польши обнародовало видеозапись встречи бывшего премьера страны Дональда Туска с российским президентом Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу, занимавшего в то время должность главы МЧС в день Смоленской катастрофы.
Соответствующее видео польское оборонное ведомство опубликовало в пятницу, 21 октября, на Youtube.
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На записи Путин и Шойгу в сопровождении десятков человек, рассказывают Туску, что случилось с самолетом польского президента.
Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии.
Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой. Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качиньский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.
В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.