Минобороны Польши: записи разговоров Туска и Путина в день Смоленской катастрофы противоречат итогам расследования

Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мацеревич, сообщает Радио Польша.

"Туск даже не удосужился сообщить кому-нибудь о разговоре с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу, которые на то время уже имели информацию, считанную с черных ящиков, с подробным описанием того, как происходила катастрофа", - сказал Мацеревич.

По мнению Мацеревича, ключевым является тот факт, что информация, которую содержат записи разговоров Туска, Путина и Шойгу, противоречит официальным выводам, представленным комиссиями по расследованию катастрофы.

Министр также пообещал, что вскоре записи разговоров Туска, Путина и Шойгу будут обнародованы.

Читайте такжеПольша собирается эксгумировать останки всех жертв Смоленской катастрофы - СМИ

Напомним, польский правительственный самолет Ту-154 с 96 высокопоставленными чиновниками на борту разбился во время захода на посадку на военном аэродроме в российском Смоленске. Оттуда польская делегация планировала отправиться на мероприятия к 70-й годовщине Катыньской трагедии. Среди погибших были президент Польши Лех Качиньский с супругой. Польская и российская комиссии авиационных экспертов называли основной причиной катастрофы ошибку пилотов. Сторонники польской партии "Закон и справедливость" (PiS), соучредителем которой был Лех Качиньский убеждены, что катастрофа стала следствием организованного покушения на жизнь польского президента.

В этом году Польша возобновила расследование катастрофы.