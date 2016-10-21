В Пакистане запретили индийские фильмы

14:34, 21 октября 2016
Мир
1312

В Пакистане вступил в силу полный запрет на телевизионную и радиопродукцию.

Диски с фильмами Болливуда / REUTERS

Запрет распространяется, в том числе, на популярные индийские сериалы и кинофильмы Болливуда, сообщает Русская служба Би-би-си.

Власти Пакистана предупредили, что телеканалы и радиостанции, которые нарушат этот запрет, будут закрыты.

В последнее время в отношениях между двумя странами отмечен рост напряженности.

Особенно это ощутимо на границе двух стран в спорных районах. Зачастую там происходят нападения на военных и мирных жителей.

Читайте также"Украина - не дикарская Россия": Геращенко объяснила, почему не следует запрещать гастроли певцов оккупации

В начале октября генеральный секретарь ООН заявил, что серьезно обеспокоен ростом напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном. Он призвал оба государства проявлять максимальную сдержанность и срочно предпринять шаги по нормализации двусторонних отношений.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины, установив общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины. После этого Нацсовет по телерадиовещанию запретил трансляцию на территории Украины более 70 российских телеканалов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter