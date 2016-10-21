В Пакистане запретили индийские фильмы

Запрет распространяется, в том числе, на популярные индийские сериалы и кинофильмы Болливуда, сообщает Русская служба Би-би-си.

Власти Пакистана предупредили, что телеканалы и радиостанции, которые нарушат этот запрет, будут закрыты.

В последнее время в отношениях между двумя странами отмечен рост напряженности.

Особенно это ощутимо на границе двух стран в спорных районах. Зачастую там происходят нападения на военных и мирных жителей.

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В начале октября генеральный секретарь ООН заявил, что серьезно обеспокоен ростом напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном. Он призвал оба государства проявлять максимальную сдержанность и срочно предпринять шаги по нормализации двусторонних отношений.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля 2015 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы о защите информационного телерадиопространства Украины, установив общие критерии для определения аудиовизуальной продукции, которая вредит национальной безопасности Украины. После этого Нацсовет по телерадиовещанию запретил трансляцию на территории Украины более 70 российских телеканалов.