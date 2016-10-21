Сирия обещает сбивать турецкие военные самолеты в своем воздушном пространстве

Об этом говорится в заявлении командования сирийской армией, передает Reuters.

"Любая попытка еще раз вторгнуться в сирийское воздушное пространство турецкими военными самолетами будет пресечена и они будут сбиты всеми возможными способами", - сказано в сообщении.

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Данное заявление последовало после того, как Турция провела авиаудары на по группе курдских военных на севере Сирии в среду вечером. Сирия рассценивает эти действия Турции как "наглую агрессию".

Отмечается, что Турция поддерживает группировки сирийской оппозиции, которые противостоят режиму Асада, и в то же время пытается откинуть боевиков "Исламского государства" от сирийско-турецкой границы.