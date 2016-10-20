Столтенберг обеспокоен перемещением авианосной группы РФ в Средиземное море: удары по Алеппо могут усилиться

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал в четверг в Брюсселе после завершения встречи с украинским президентом.

"Мы обсудили очень серьезную ситуацию в Сирии, так как и в Сирии мы видим российское присутствие. Мы видели значительное военное наращивание России в Сирии, и я приветствую временное прекращение огня в Алеппо, но этого недостаточно. После недель российских и сирийских атак на гражданскую инфраструктуру, включая больницы, гуманитарная ситуация в Алеппо ужасная. Нам необходимо реальное решение на местах в Алеппо, а не краткосрочные прекращения огня", - заявил генсек НАТО.

В этой связи он отметил, что НАТО присоединяется к международному сообществу в призыве к России играть конструктивную роль в поиске разрешения кризиса.

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Кроме того, Столтенберг выразил обеспокоенность военной активностью России, которое "может увеличить гуманитарные и человеческие страдания", в частности, в связи с размещением военных кораблей в Средиземном море. "Морские силы НАТО будут мониторить военные корабли России в Средиземном море. Это нормально, что мы видим расположение российских кораблей в Средиземном море, но ненормально то, что эта группа может быть частью военной операции против Алеппо, и это вызывает беспокойство", - подчеркнул генсек НАТО.