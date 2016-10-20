В ЕС пока нет единства относительно введения санкций против РФ из-за ситуации в Сирии – премьер Швеции

Об этом он сказал в Брюсселе перед началом саммита ЕС.

Как отметил глава шведского правительства, ситуация в Сирии очень драматичная. Он подчеркнул, что гибель детей, бомбежки госпиталей и гуманитарных конвоев абсолютно неприемлемы.

"Мы должны ответить на это разными способами. Одним из вариантов может быть введение санкций. Я не думаю, что сейчас существует единство. Мы не единодушны относительно применения санкций - УНИАН), но я думаю, что они должны быть в повестке дня, что это - вариант на будущее. Я думаю, что это важно", - заявил Левен.

Как сообщал УНИАН, президент Европейского совета Дональд Туск подчеркнул, что сегодня на саммите лидеров стран Евросоюза не ожидается принятие решений, но ЕС должен сохранять вариант введения санкций против РФ за ее действия в Сирии.

Саммит ЕС начнется в Брюсселе во второй половине четверга и завершится в пятницу, 21 октября. Одним из вопросов повестки дня является вопрос отношений с РФ.

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В проекте выводов саммита отмечается, что "(ЕС) Рассматривает все варианты, включая дальнейшие ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций, поддерживающих режим, если будут продолжаться нынешние зверства".

В ночь на 20 октября в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент РФ Владимир Путин провели переговоры по ситуации в Сирии.

По их итогам Меркель подчеркнула, что переговоры с Путиным были "очень четкими и очень сложными". Она также не исключила введения Евросоюзом новых санкций к России из-за бомбардировки Алеппо.