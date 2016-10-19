Американский журнал для путешественников назвал лучший город в мире
20:07, 19 октября 2016Мир
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Американский журнал для путешественников Conde Nast Traveler состаивл рейтинг лучших городов мира, первое место в котором занял Токио.
Токио / REUTERS
Список был составлен на основе голосования более 300 тысяч читателей, в него вошли 40 городов.
Токио был назван лучшим за то, что в нем ультрасовременные небоскребы сочетаются с тихими храмами, кроме того, именно здесь находится наибольшее количество ресторанов с мишленовскими звездами.
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Второе место занял Киото, затем - итальянская Флоренция. В первую десятку также попали швейцарский Люцерн, Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике, канадские Ванкувер и Виктория, Зальцбург (Австрия), Барселона (Испания) и Вена (Австрия).
Лучшим островом в 2016 году был признан филиппинский Боракай.
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