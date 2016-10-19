Штурм Мосула: Россия собралась наблюдать за операцией с помощью космической разведки
Россия круглосуточно отслеживает обстановку в районе иракского города Мосула и ход операции по блокированию там боевиков террористической группировки "Исламское государство", заявил начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"Туда перенаправлены аппараты космической разведки, также в непосредственной близости к району работают более десяти наших воздушных средств разведки, в том числе, беспилотных аппаратов", - цитирует Герасимова РИА Новости.
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Герасимов подчеркнул, что за всей шумихой на западных телеэкранах необходимо понимать, что сама операция по существу еще не начиналась.
"Мы наблюдаем только сосредоточение наземной группировки и обстрелы реактивной артиллерией и авиацией объектов в городской черте", — добавил генерал.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 17 октября, началась спецоперация по освобождению иракского города Мосул от террористов "Исламского государства".
В операции принимают участие силы Курдистана Пешмерга и иракские силы безопасности Gweru и Qayyarah.
Кроме того, военные самолеты коалиции США непрерывно наносят авиаудары по позициям боевиков внутри Мосула.
Как известно, Мосул - крупнейший город под контролем боевиков, с довоенным населением почти 2 млн. человек и считается "столицей" ИГИЛ.